Corrida a cofres de armas não impede que milhares fiquem à margem da lei

Prazo teve de ser adiado até sábado para fornecedores conseguirem dar resposta. Já há quem prefira entregar as armas do que ter de os comprar.

Todos os proprietários de armas têm até sábado para provar que possuem cofre ou armário não portátil para as guardar. O prazo inicial era até 22 de setembro do ano passado, mas foi alargado por causa do excesso de procura e da falta de cofres, que provocou uma rutura de stock nos fornecedores. Apesar de muitos pedidos tardios, as encomendas deverão ser todas satisfeitas.

Mais de 80 mil cidadãos já registaram a posse destes equipamentos exigidos pela Lei da Armas, mas ainda haverá largos milhares de detentores de armas que não o fizeram. Muitos até estão a preferir entregar armas do que pagar os 150 euros que custa um cofre básico. A versão anterior da lei apenas exigia um cofre ou armário a partir da posse da terceira arma da mesma classe. Agora, impõe-se a todos os que tenham uma arma de fogo, seja de que classe for.