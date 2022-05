Corrupção para favorecer Sporting vai a julgamento

Alexandre Panda e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Juiz de instrução valida acusação do Ministério Publico a três pessoas, incluindo um empresário e um funcionário do Sporting, por suspeita de suborno de um futebolista do Chaves e dois árbitros de andebol para beneficiar as equipas leoninas.

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto considerou que existem indícios suficientes para pronunciar (enviar para julgamento) Paulo Silva por três crimes de corrupção ativa e o empresário João Mira Gonçalves e o funcionário do Sporting Gonçalo Rodrigues por um crime de corrupção ativa agravada.

Abordaram dois árbitros e um jogador