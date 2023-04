Corruptos ao serviço de cartéis abrem portos ao tráfico de cocaína

Europol alerta que redes apostam na corrupção de funcionários para meter na Europa toneladas de droga. Leixões, Setúbal e Sines na mira dos cartéis.

Os maiores portos europeus estão infiltrados por cartéis de tráfico de droga e Portugal não é exceção. Estivadores corruptos com acesso a contentores ou funcionários desonestos com informação privilegiada permitem a introdução de milhares de toneladas de cocaína na Europa. Cidades portuárias como Antuérpia, na Bélgica, Roterdão, nos Países Baixos, e Hamburgo, na Alemanha, estão reféns da violência provocada pela guerra entre traficantes. A Europol considera mesmo que "a infiltração do crime organizado nos portos é a maior ameaça à economia legítima e à segurança da União Europeia". E avisa que as redes estão a deslocar as suas operações para "portos secundários". Leixões, Sines e Setúbal estão na mira destes grupos e são há muito usados como porta de entrada de droga. Ao JN, fontes policiais admitem "situações pontuais de fenómenos corruptivos", mas asseguram que uma intensa colaboração entre diferentes entidades, investimentos avultados na vigilância e uma atenção permanente a estes locais têm impedido que as "máfias controlem os portos portugueses". Negam ainda que Portugal seja palco das guerras entre cartéis para o domínio dos portos.