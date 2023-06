Corticeiras ganham 15 milhões de euros com faturas falsas

Gerente de empresas sem atividade passava despesas a sete fábricas da Feira que recebiam IVA e não pagavam IRC.

Vinte e um gestores de sete empresas do setor da cortiça de Santa Maria da Feira acordaram esta quinta-feira às sete da manhã com os inspetores das Finanças de Aveiro à porta de casa numa operação denominada "Fakecork" (cortiça falsa). Estão alegadamente envolvidos num "esquema de emissão e utilização de faturação falsa e de simulação de pagamentos no valor de aproximadamente 50 milhões de euros que terão lesado o erário público em mais de 15 milhões de euros", refere a Autoridade Tributária (AT).

Segundo apurou o JN, estas sete fábricas, distribuídas por várias freguesias da Feira, terão recebido, entre 2018 e 2023, faturas falsas de rolhas e aparas de cortiça, num montante de 50 milhões de euros, emitidas por um gestor de quatro empresas, também da Feira, que não têm atividade.