Cortou pulseira eletrónica enquanto aguardava julgamento por 21 assaltos

PSP deteve na Lagoa, Açores, uma jovem que se encontrava fugida há sete dias, após ter cortado a pulseira eletrónica que a obrigava a permanecer em casa. A mulher aguardava julgamento por suspeitas de que tenha efetuado 21 assaltos.

Após o alerta de que a mulher, de 19 anos, havia fugido após ter cortado a pulseira eletrónica que lhe tinha sido colocada, a Brigada de Investigação Criminal de Lagoa, um concelho da ilha de São Miguel, em coordenação com outros meios da PSP, desenvolveu diversas diligências que permitiram localizar e deter a evadida.

Foi montada uma operação policial "em pleno centro de Lagoa, que culminou com a execução de uma busca domiciliária, onde os investigadores da PSP localizaram e intercetaram a evadida, no exato momento em que se escondia no interior de uma moradia, próxima do Porto dos Carneiros, depois de ter estado em fuga durante cerca de sete dias", referiu, esta quinta-feira, a PSP.

"A detida que, para além do crime de evasão, está também fortemente indiciada na prática de 21 crimes de furto, foi presente à Autoridade Judiciária competente sendo-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva", concluiu a PSP.