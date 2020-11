Costa "absolutamente descansado" com investigação a governantes

JN Hoje às 09:55 Facebook

O primeiro-ministro não está preocupado com a investigação a Siza Vieira e Galamba e lembra que, para já, "não há suspeitos".

Confrontado, em entrevista à Antena 1, sobre a investigação no Ministério Público ao ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e ao secretário de Estado da Energia, João Galamba, no negócio do hidrogénio verde em Sines, avançada ontem pela revista "Sábado", Costa mostrou-se tranquilo e crente no sistema judicial.

"Estou absolutamente descansado porque confio nas instituições e no Estado de Direito", reagiu esta sexta-feira, lembrando que "não há sequer suspeitos" e que "o ministro apresentou queixa-crime por denúncia caluniosa".

"Uma das grandes garantias dos portugueses é que, em Portugal, ninguém está acima da lei e quando há suspeita a Justiça investiga. Quando houver suspeita sobre mim, a justiça há de investigar mas nos sítios próprios", disse ainda.

"Denúncia caluniosa"

O ministro da Economia disse, na quinta-feira, que os factos da investigação "não têm qualquer fundamento". Siza Vieira pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) informação sobre o processo, sublinhando que, "a confirmar-se" a sua existência e com origem numa denúncia, essa denúncia é "caluniosa"

"Pedi [à PGR] que considerasse essa minha comunicação como uma queixa-crime pela prática de crime de denúncia caluniosa", frisou o governante. "Os factos enunciados na 'Sábado' são factos públicos e completamente conhecidos, ou seja, que o Governo aprovou uma estratégia de hidrogénio e que eu participei num conjunto de eventos públicos onde a estratégia do hidrogénio foi discutida e onde tive reuniões com empresas, como tenho todos os meses", adiantou, notando que, "neste momento, não existe nenhuma decisão que o Governo tenha tomado em relação a qualquer espécie de apoio onde tenha sido celebrado qualquer contrato relativamente a este tema, o hidrogénio".