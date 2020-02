Costa admite que ainda não sabe que armamento foi furtado de Tancos

Inês Banha Hoje às 08:49 Facebook

Mais de dois anos e meio depois do assalto a Tancos, o primeiro-ministro, António Costa, admite, ao responder por escrito ao juiz Carlos Alexandre na instrução do processo, que ainda não consegue precisar qual foi o armamento furtado dos paióis ribatejanos a 28 de junho de 2017 e mais tarde recuperado na Chamusca, a 18 de outubro do mesmo ano.

"Creio que este processo judicial permitirá saber definitivamente a verdade, clarificando qual o material furtado e qual o material recuperado", refere, no documento publicado na quarta-feira no site do Governo, o primeiro-ministro, inquirido como testemunha de Azeredo Lopes, ministro da Defesa à data dos factos e um dos 23 arguidos do processo. Em causa está o facto de, no dia da descoberta do material, ter sido informado de que este fora recuperado e, meses depois, ter sido noticiado "que afinal ainda faltaria recuperar alguns artigos" furtados de Tancos.

Na resposta às 100 perguntas do magistrado, Costa é ainda bastante lacónico a esclarecer se falou com o Presidente da República ou alguém da Casa Militar da Presidência sobre a investigação ao caso e a descoberta do material, alegadamente encenada, segundo o Ministério Público (MP), pela Polícia Judiciária Militar (PJM) em colaboração com elementos da GNR.