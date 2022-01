Costa e o levantamento da imunidade de Cabrita: "À Justiça o que é da Justiça"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:42 Facebook

O líder do PS comentou, esta quinta-feira, o pedido do Ministério Público (MP) no sentido de ver levantada a imunidade parlamentar do ex-ministro Eduardo Cabrita. "À política o que é da política, à Justiça o que é da Justiça", afirmou António Costa

"As pessoas já se habituaram a uma ideia que é muito importante num Estado de Direito democrático: à política o que é da política, à Justiça o que é da Justiça", referiu António Costa, durante uma ação de campanha numa cooperativa em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, na qual não houve direito a mais perguntas.

Esta quinta-feira, foi tornado público que o MP solicitou ao Parlamento o levantamento da imunidade do antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. O objetivo é permitir que o agora deputado possa ser constituído arguido e interrogado como tal no âmbito do caso do acidente na A6, que vitimou um trabalhador.

Antes de visitar a cooperativa de Reguengos, Costa passou por Évora. Da parte da manhã, ouviu queixas da população durante uma arruada no centro da cidade; à tarde, visitou as obras do futuro Hospital Central da capital do Alto Alentejo, cuja inauguração está prevista para o início de 2024.