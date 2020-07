Covid-19 fecha quartéis da GNR de Miranda do Douro e Vimioso

Hoje às 14:43 Facebook

Estão fechados para desinfeção dois quartéis da GNR no distrito de Bragança, o de Vimioso e Miranda do Douro, encerrados temporariamente, após dois militares terem testado positivo a covid-19.

29 militares que fazem serviço em cinco Postos Territoriais do distrito de Bragança estão em isolamento, por terem estado em contado com um outro militar que testou positivo a covid-19, explicou fonte da GNR.

Foram detetados dois casos positivos nas unidades de Miranda do Douro e Vimioso, um dos quais estava em isolamento desde sábado por suspeita de infeção com o novo coronavírus. Outro militar está assintomático, segundo fonte da GNR que indicou que os 12 militares que mantiveram contactos relevantes com o caso suspeito conhecido estão em isolamento. Entretanto, mais 17 passaram para isolamento. No total estão 29 militares confinados.

O Posto Territorial de Vimioso já foi descontaminado pelos militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.