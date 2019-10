Cria perfil falso no Facebook e inventa traição para se vingar de ex-colegas

Luís Moreira Hoje às 13:14 Facebook

Inventou um perfil falso no Facebook, em nome de uma ex-colega de trabalho, e, através dele, divulgou uma história de namoro entre outra ex-colega e o guarda-redes do Sporting de Braga, Eduardo, e que envolvia o manequim Tierry Vilson, participante no reality show "Casa dos Segredos".

Através do perfil, enviou a "notícia" para duas revistas cor-de-rosa, que a publicaram. Maria, 30 anos, foi agora condenada no Tribunal de Braga por difamação e falsidade informática, crimes que cometeu para se vingar das duas mulheres, com as quais tinha estagiado numa empresa de contabilidade.

Em fevereiro de 2014, a arguida criou o perfil falso e juntou uma foto da vítima. Aí, divulgou, através de mensagens enviadas a duas revistas, a "Mariana" e a "TV 7 dias", uma narrativa em que afirmava que a outra ex-colega era namorada do guarda-redes e que a mesma mantinha, apesar disso, um envolvimento amoroso com Thierry. Em março, a "Mariana" publicou um texto, intitulado "Depois de alguns arrufos, Thierry trai Débora", com uma chamada de capa dizendo: "Thierry envolveu-se com a namorada do guarda-redes do Sporting de Braga". E acrescentava que "o manequim não resiste a um "rabo de saias", mas, desta vez, foi longe de mais, tendo um caso com a namorada do jogador". A publicação anotava que Thierry "tinha uma vida agitada", afirmando que tinha sido visto a entrar em casa da mulher, "onde ficou umas horas".

A mesma informação - diz o acórdão judicial - foi, depois, veiculada pela "TV 7dias". Ambas as revistas vieram, posteriormente, a publicar desmentidos da visada e do atleta, com o respetivo pedido de desculpas. A vítima chegou a contactar a suposta autora do perfil, que acabaria por ser encerrado.

Feita a queixa, a Polícia Judiciária de Braga concluiu que o perfil tinha sido criado em casa por Maria. O Tribunal condenou-a pelo crime de falsidade informática, em 1400 euros de multa, e pelo crime de difamação, em 1960 euros. Tem, ainda, de pagar cinco mil euros a uma das ex-colegas e 1500 a outra.