Cria perfil falso no Instagram para coagir vítimas a ter relações sexuais

Alexandre Panda Hoje às 10:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 24 anos, que se fazia passar por mulher na rede social Instagram para levar vítimas a mandar-lhe conteúdos íntimos e assim forçá-las a manter relações sexuais, foi detido pela Polícia Judiciária, na zona do Cacém, em Lisboa.

De acordo com a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), o suspeito está indiciado por crimes de falsidade informática, coação sexual e divulgação de imagens ilícitas na internet.

Num primeiro tempo, criou um perfil falso em nome de uma mulher, com fotografias aliciantes. Após ter conseguido obter amizades virtuais, "aliciava as vítimas para o envio de vídeos e fotografias de caráter íntimo/sexual", explica a PJ que adianta: "na posse destes conteúdos multimédia, o arguido exercia pressão sobre as vítimas para que se encontrassem com ele fisicamente, para terem relações sexuais, sob pena de, caso não o fizessem, partilharia naquela rede social os referidos conteúdos íntimos".

PUB

Na última terça-feira, o suspeito marcou mais um encontro com uma das vítimas na sequência da pressão que tinha exercido.

Após a detenção, o arguido foi levado a tribunal que lhe aplicou a medida de coação de apresentações periódicas na esquadra da sua área de residência.

"A Polícia Judiciária alerta os cidadãos para o facto de que devem abster-se de enviar imagens ou vídeos de cariz sexual para terceiros desconhecidos, podendo ser vítimas deste tipo de crime ou de extorsão, com a ameaça da publicação na internet dos conteúdos partilhados", recorda a PJ.