Criança atingida com tiro no pescoço em brincadeira com amigo

Um rapaz de oito anos foi atingido com um tiro no pescoço durante a tarde deste domingo no Bairro da Bela Vista, em Setúbal. A vítima foi transportada para o Hospital de São Bernardo e não corre perigo de vida.

A criança estava na companhia de um amigo, na rua, quando ambos encontraram uma arma no chão. Quando decidiram brincar com ela, a arma disparou e atingiu a vítima no pescoço.

O alerta foi dado cerca das 17 horas para a Avenida da Bela Vista, no centro do bairro. Quando os elementos da PSP chegaram ao local, já o presumível autor do disparo, o amigo da vítima, não se encontrava no espaço.