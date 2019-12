Criança de 13 anos violada por amigo de 39 que lhe deu boleia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:18 Facebook

Violador tem 39 anos e conhecia a vítima desde tenra idade. Caso aconteceu em setembro e Polícia Judiciária deteve indivíduo nesta terça-feira

Um homem de 39 anos foi detido por ser suspeito de ter violado uma criança de 13 anos, que conhecia há muitos anos. Segundo a Polícia Judiciária, responsável pela localização e detenção anunciada nesta terça-feira, o indivíduo aproveitou a confiança que tinha com a vítima para lhe oferecer boleia. Porém, em vez de levar a criança ao destino combinado, o sujeito conduziu a viatura até a um local ermo, no distrito de Setúbal.

Aí, longe de tudo e todos, o predador usou a força física para abusar sexualmente da criança.

A Polícia Judiciária informa ainda que a violação ocorreu em setembro último e que o detido será sujeito, em breve, a primeiro interrogatório judicial, no final do qual serão aplicadas as medidas de coação.