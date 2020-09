Criança entregue por mãe e avó a pedófilo condenado a troco de cigarros e cerveja

Marisa Rodrigues Hoje às 11:33 Facebook

Uma menina, de 6 anos, terá sido abusada sexualmente por um homem, em Faro, a troco de cigarros, cervejas e dinheiro.

Os crimes teriam a conivência da mãe e da avó, que a entregavam aos cuidados do suspeito, um pedófilo condenado. Os três foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Sul.

Os abusos ocorreriam num bairro da capital algarvia, em casa do suspeito, que é vizinho da vítima. A PJ acredita que as familiares da criança não só sabiam como favoreciam o contacto entre ambos.

O homem era visto no bairro acompanhado pela criança e familiares, sobretudo os avós. Costumava pagar-lhes bebidas, tabaco e compras no supermercado. Sentava a menina ao colo nas esplanadas e nos bancos de jardim. Também era visto a entrar em casa sozinho com a criança. Comportamentos que levantaram suspeitas no bairro. A família já tinha sido avisada, mas desvalorizava. Respondia que o homem era "muito amigo" da menina e dava-lhe "prendas".

A postura, aparentemente indiferente, levou um morador a fazer uma denúncia anónima às autoridades. A queixa, feita esta semana, fornecia poucos elementos, mas as diligências dos inspetores da PJ permitiram identificar o homem e a menina e avançar para a detenção. Foi ainda possível apurar que os abusos teriam a conivência da mãe e da avó. O avô também foi levado pela PJ, mas não foi detido.

Em comunicado, a PJ explica que "os vários atos sexuais de relevo foram perpetrados no interior da residência do suspeito, local onde a criança era deixada por várias horas, desprotegida e exposta perante o agressor". Segundo fonte ligada à investigação, a criança seria "oferecida" ao detido a troco de "qualquer coisa", como cigarros, cerveja, dinheiro e compras.

As medidas de coação aplicadas aos três suspeitos pelo tribunal deverão ser conhecidas este sábado.