Criança impede GNR de cumprir ordem judicial

Recusou sair dos braços da mãe para passar dia com o pai, que diz ter sido agredido por militares.

Um homem queixa-se de ter sido agredido por militares da GNR de Lever quando tentava fazer cumprir uma ordem do tribunal para lhe entregarem a filha naquele local. O comandante do posto nega e conta que o homem caiu ao ser impedido de arrancar à menina à força dos braços da mãe.

O tribunal de Gaia, para acabar com a alegada e recorrente desobediência de uma mãe em cumprir o regime de visitas ao progenitor de uma menina, ordenou que as entregas e recolhas acontecessem no posto da GNR de Lever (Gaia). Na segunda-feira, dia do 4.º aniversário da criança, a mãe devia apresentar-se ali às nove da manhã para entregar a criança ao pai até às 16.30 horas.