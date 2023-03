Violência doméstica: Crianças fazem denúncias na escola e à CPCJ

JN Hoje às 08:08 Facebook

Escolas mais atentas a sinais de violência. Vítimas pedem ajuda diretamente às instituições.

As instituições que lidam com crianças e jovens estão cada vez mais atentas ao fenómeno da violência doméstica. Em dez anos, as escolas sinalizaram 27 casos que passaram a ser acompanhados pelo Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima (GAIV) da PSP do Porto. Muitas situações foram denunciadas diretamente por meninas e meninos, não só aos professores como também às comissões de proteção de crianças e jovens (CPCJ). Descrevemos, em seguida, três desses episódios.

Escola