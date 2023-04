Crimes de perseguição quase duplicaram nos últimos sete anos

Bombeira residente em Loures foi das primeiras vítimas a apresentar queixa por "stalking", após receber centenas de mensagens. Arguido foi condenado a pena suspensa.

É um assédio quase doentio, com as vítimas a serem constantemente sujeitas a perseguições, intimidações ou violações da vida privada. O chamado "stalking", que, desde 2015, é punido em Portugal através do crime de perseguição, está cada vez mais presente na sociedade. Mas a justiça está atenta ao fenómeno e, apesar de ser um crime punido com pena de prisão até três anos, ou apenas com multa, os reclusos que estão a cumprir pena por este ilícito não param de aumentar, tal como o número de investigações abertas pelo Ministério Público.

Maria (nome fictício), uma jovem bombeira a residir no concelho de Loures, foi uma das primeiras mulheres a apresentar queixa por perseguição contra um homem que, em apenas mês e meio, no verão de 2016, lhe enviou centenas de mensagens de texto e voz e fez ou tentou fazer dezenas de telefonemas. O indivíduo tinha desenvolvido uma "obsessão" pela bombeira apenas porque esta lhe pediu para parar de contactar uma amiga, que não era solteira. No início, as mensagens eram injuriosas, mas também com algum cariz sexual. No fim, já tinha referências à morte. O homem, que chegou a mandar 27 mensagens em apenas duas horas, foi condenado a 15 meses de prisão, com pena suspensa.