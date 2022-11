Criminalidade grave desceu 2,4% este ano na área do Grande Porto

Reis Pinto Hoje às 08:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Apenas os crimes rodoviários estão no "vermelho" em relação ao cenário verificado em 2019. O ministro da Administração Interna diz que não há decisão tomada sobre fecho de esquadras.

A criminalidade grave no Grande Porto desceu 2,4% entre janeiro e setembro deste ano, por comparação com o período homólogo de 2019. Os números foram divulgados, na segunda-feira, pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, tendo o governante acrescentado que a criminalidade geral baixou 12,5%. Vale isto por dizer que, este ano, e segundo números a que o JN teve acesso, em termos de participações foram registadas 1606 (1646, em 2019) e 37 332 (contra 42 602), respetivamente.

José Luís Carneiro, que falava na Universidade Lusíada do Porto, à margem de uma conferência sobre Segurança Interna, notou que a comparação é feita, em termos europeus, com 2019, considerando-se que os anos de 2020 e 2021, por efeitos dos confinamentos impostos pela covid-19, foram atípicos no que diz respeito à criminalidade.