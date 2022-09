Criminalidade na vida noturna do Porto está em queda

Empresários garantem que estatísticas da PSP não refletem realidade. Turistas não se queixam por terem de regressar ao país de origem.

A criminalidade registada pela PSP, desde o início do ano, na zona da movida do Porto, está a diminuir, quando comparada com o período pré-pandémico. O número de crimes contra as pessoas caiu cerca de 27% e aqueles que visam o património 18%. Mas as duas associações que representam o setor da diversão noturna garantem que as estatísticas oficiais não refletem a realidade. Alegam que há cifras negras que se explicam por dezenas de casos de turistas que não apresentam queixa, ou por desordens na via pública não reportadas.

São números oficiais da PSP. Entre o 1º de janeiro e 29 de agosto deste ano, registaram-se 2678 crimes na zona da movida do Porto, enquanto que no mesmo período de 2019, ano em que a pandemia não afetou a afluência à vida noturna, foram reportados 2791 ilícitos.