Cristiano Ronaldo pagou 27 viagens a Tiago sem saber

Agente de viagens que burlou CR7 em 288 mil euros recebeu dinheiro do ex-jogador do Benfica.

A agente de viagens que burlou Cristiano Ronaldo em cerca de 288 mil euros, ao longo de três anos, usou os cartões de crédito de CR7 para pagar 27 viagens do antigo internacional português Tiago Mendes. Sem saber, Ronaldo custeou deslocações do ex-companheiro de Seleção para várias cidades europeias, mas essencialmente Lyon, em França, Madrid, em Espanha, e Turim, em Itália, onde Tiago representou as equipas de futebol locais.

Maria Silva, entretanto condenada a quatro anos de prisão com pena suspensa por ter burlado CR7 com cerca de 200 viagens, lesando o craque, o "superagente" Jorge Mendes, as suas empresas Gestifute e Polaris e os futebolistas Nani e Manuel Fernandes, tinha um esquema bem montado. No seu escritório da agência Geostar, a funcionar nas próprias instalações da Gestifute, no Porto, tratava das deslocações de jogadores VIP e das suas famílias. Tinha a total confiança de vários jogadores, ao ponto de CR7 lhe fornecer um cartão de crédito virtual, assim como os respetivos códigos. Por isso, Cristiano Ronaldo nunca deu conta do esvaziamento da conta bancária, estando longe das suas preocupações questões como a logística ou pagamento relacionados com as viagens.