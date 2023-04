Cuidador dá pancada fatal a doente e alega "queda acidental"

Alexandre Panda Hoje às 18:11 Facebook

Havia cerca de um ano e meio que o cuidador informal olhava por um doente hemodialisado, em Vila das Aves. Mas a convivência era marcada por episódios de violência doméstica e, numa das agressões, o homem, de 44 anos, desferiu uma pancada mais forte com o doente a cair com a cabeça em cima de um móvel.

Não chamou os socorros, mas a vítima acabou por ir parar ao hospital por ser um doente crónico com tratamentos programados. Para justificar os ferimentos, o suspeito alegou uma queda acidental e o doente, de 52 anos, faleceu quatro dias depois. O agressor foi agora detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto por homicídio qualificado.

O suspeito, serralheiro desempregado, foi viver com a companheira para casa do doente com a missão de cuidar dele. Por padecer de diversos problemas de saúde, o doente precisava de ajuda diária para o auxiliar nas pequenas tarefas do quotidiano. Preparar as refeições ou efetuar limpezas eram os serviços que o casal tinha de efetuar. Em troca, usufruíam da casa.