Cuidadora, filha, genro e advogada sacam 737 mil euros a idosa doente

Acusados de aproveitarem demência de nonagenária para fazer empréstimos, ficar com imóveis e esvaziar contas.

Em pouco mais de três anos, uma cuidadora e a sua filha, com a ajuda do genro e de uma advogada, conseguiram apropriar-se de 737 mil euros e três imóveis de uma idosa com demência. Aproveitaram-se das fragilidades da mulher, hoje com 90 anos, e induziram-na a dar poderes de movimentação de todo o seu património.

Fizeram transferências e levantamentos, compras em benefício próprio e até abriram um bar de cocktails no centro do Porto e compraram uma moradia em Gaia com o dinheiro alheio. Após investigação da Polícia Judiciária de Lisboa, as mulheres foram acusadas de burla qualificada e o homem de recetação.