Cultivavam droga em Vieira do Minho para vender em Trás-os-Montes

A GNR deteve cinco homens, que integravam uma rede de tráfico de estupefacientes a operar em Miranda do Douro e Mogadouro e apreendeu haxixe, liamba, armas e dinheiro. A droga era cultivada em Vieira do Minho e posteriormente vendida naqueles concelhos.

A operação, do Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Miranda do Douro, ocorreu no domingo e resultou na detenção dos cinco indivíduos, com idades compreendidas entre 25 e 42 anos.

Segundo revelou a GNR, em comunicado divulgado esta terça-feira, a rede "operava em várias localidades dos concelhos de Miranda do Douro e de Mogadouro", adquirindo e produzindo a droga em estufas em Vieira do Minho.

Na sequência da ação, foram efetuadas 15 buscas (sete domiciliárias, seis em veículos, uma em estabelecimento de restauração e bebidas, e outra numa empresa), tendo sido apreendidos 38 plantas de canábis, 1006 doses de haxixe, 55 de liamba, três balanças digitais, um triturador, diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente, uma espingarda caçadeira de calibre 12, uma carabina semiautomática de calibre .22,· um carregador municiado, 246 munições .22, 69 cartuchos de calibre 12, um silenciador, 10 telemóveis, 1 235 euros em dinheiro e um carro.

A ação contou com o reforço de meios da Unidade de Intervenção dos comandos territoriais de Viseu e de Vila Real.