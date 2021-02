Cumpriu pena por agredir companheira e saiu para fazer o mesmo

RP Hoje às 11:42 Facebook

Um homem, de 48 anos, esteve preso dois anos e seis meses por violência doméstica contra a ex-companheira e, mal saiu da prisão, voltou para casa e continuou com a violência. Foi detido em Mafra pela GNR e ficou em prisão preventiva.

O indivíduo foi detido por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Lisboa na localidade de Vila Franca do Rosário, no concelho de Mafra.

No âmbito de uma investigação de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, que já cumprira uma pena de dois anos e seis meses de prisão por violência doméstica sobre a sua ex-companheira, de 47 anos, regressou para a casa da vítima, contra a vontade desta, continuando a infligir-lhe maus-tratos verbais e psicológicos, bem como ameaças.

"O suspeito, consumidor habitual de estupefacientes e bebidas alcoólicas, obrigava a vítima a entregar-lhe dinheiro para satisfazer os seus vícios de consumo de álcool", refere a GNR em comunicado.

O detido foi ouvido no Tribunal Judicial de Sintra, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.