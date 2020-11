Dados obtidos ilegalmente não deviam ter sido divulgados, diz Fernando Gomes

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:44 Facebook

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disse em tribunal que a informação obtida ilegalmente no âmbito do Football Leaks "não deveria ter sido divulgada". Fernando Gomes afirmou ter sentido um "enorme desconforto" após o ataque informático de que a FPF foi alvo em 2018.

"Não tenho nenhum problema em aceitar a divulgação total dos contratos" dos jogadores, afirmou esta terça-feira o líder da FPF, que está arrolado como testemunha no processo Football Leaks. No entanto, Fernando Gomes reforçou que é necessário "tramitar de forma legal" e com o conhecimento dos envolvidos.

Questionado por Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto - alegado autor do ataque e arguido no processo -, o homem-forte da federação admitiu, já na parte final de um depoimento feito por videoconferência, que as divulgações do Football Leaks poderão ter tido aspetos positivos.

Teixeira da Mota quis saber a opinião de Fernando Gomes sobre os TPO ("Third Party Ownerships"), contratos celebrados por fundos de investimento como a Doyen - empresa que também foi atacada - e que, em 2017, foram proibidos pela FIFA. Gomes respondeu que estes têm de ser avaliados caso a caso.

"Depende da matriz contratual", considerou o presidente da federação. Em caso de 'influência nefasta" dos fundos sobre a carreira do atleta - as empresas como a Doyen ficavam, frequentemente, com o poder de decidir quando e para que clube o jogador seria transferido - Fernando Gomes disse ser contra; caso contrário, afirmou não ter "nada a opor".

A defesa de Rui Pinto insistiu no tema dos fundos de investimento, ouvindo Fernando Gomes dizer ser contra o "controlo" dos jogadores por essas organizações. O líder da FPF admitiu também que a existência de eventuais cláusulas nocivas para os futebolistas punham "em causa a integridade desportiva", mas repetiu que "tudo depende das cláusulas do contrato".

Fernando Gomes recordou que, em 2017, a FPF "pugnou", no Parlamento, pela alteração à Lei da Corrupção, por estar "consciente" de que poderia haver comportamentos do género no futebol português.

O presidente do órgão máximo do desporto-rei a nível nacional foi confrontado, pela procuradora do Ministério Público, com vários documentos que terão sido extraídos por Rui Pinto dos servidores da FPF. Grande parte era sigilosa e, entre ela, contava-se uma lista com os contactos de árbitros. Outro dos documentos era um acórdão de um processo disciplinar a Brahimi, ex-jogador do FC Porto.

Em resposta a Teixeira da Mota, Fernando Gomes disse ainda ter presente que o Manchester City viu um processo ser-lhe movido devido ao incumprimento do fair play financeiro. No entanto, garantiu não saber se esse processo tinha ou não resultado de revelações do Football Leaks. O advogado mostrou-se céptico relativamente a esse desconhecimento: "É pena", ironizou.

O julgamento de Rui Pinto e Aníbal Pinto, os dois arguidos do caso Football Leaks, prossegue na próxima semana.