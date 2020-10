Danceteria fechada duas vezes em três semanas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:36 Facebook

Em setembro, GNR apanhou 160 pessoas no estabelecimento. Na quinta-feira estavam 50, mais de 10 a dançar, em violação das regras de combate à pandemia.

Uma dancetaria de Ovar foi encerrada, na quinta-feira, pela GNR. Pelas 15 horas, tinha cerca de 50 pessoas no interior, muitas das quais a dançar. O dono do estabelecimento de diversão, de 61 anos, foi detido por ser reincidente na violação das regras impostas para combater a pandemia provocada pela covid-19. Já em setembro, uma operação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com o apoio da GNR, detetou mais de 160 clientes na mesma dancetaria.

Esta não é o primeiro espaço do género a ser fechado pelas autoridades. Também no final do mês passado, a GNR encontrou mais de uma centena de clientes numa dancetaria de Vila Nova de Gaia.