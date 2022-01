Daniel Litvak: "Ninguém vai ver um judeu da nossa comunidade associado a ilícitos e malas de dinheiro"

Óscar Queirós Hoje às 08:07 Facebook

Daniel Litvak, rabino da Comunidade Judaica do Porto, mostra confiança em relação as investigações sobre a naturalização do russo Roman Abramovich

Desde 2015, foram feiros 86 mil pedidos de nacionalidade portuguesa ao abrigo da lei que a concede a descendentes dos judeus sefarditas expulsos de Portugal durante a Inquisição (séculos XVI a XIX). Já terão sido atribuidos pelo Estado português cerca de 50 mil pedidos. E a maioria foi tratada pela Comunidade Judaica do Porto. O caso mais polémico foi, até agora, o do milionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea. O Ministério Público instaurou já uma investigação criminal, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) abriu um inquérito interno. Ao JN, o rabino da comunidade, Daniel Litvak, agradece os inquéritos e queixa-se das suspeitas levantadas, falando de perseguição. "Foi apenas lama que nos lançaram. Outra vez."

Correm inquéritos sobre a nacionalidade portuguesa de Roman Abramovich. O que tem a dizer sobre o assunto?