Danificaram e furtaram 13 carros no Porto

JN Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens foram detidos pela PSP por furto no interior de veículo. Os suspeitos resistiram à detenção e ainda provocaram danos na esquadra. Terão assaltado 13 veículos numa só noite.

Nesta madrugada de quarta-feira, os polícias conseguiram intercetar os suspeitos na rua Dr. Manuel Laranjeira no momento em que procediam ao furto no interior de uma viatura automóvel ali estacionada.

Segundo um comunicado da PSP do Porto, os suspeitos "resistiram com violência à abordagem policial, assim como provocaram danos no interior do departamento policial".

As autoridades verificaram depois que na rua referida e na rua Aval de Cima foram encontrados 13 carros com danos e que haviam sido alvo de furto no interior.

Até meio desta manhã, nove proprietários das viaturas já se haviam deslocado à esquadra policial para formalizar as respetivas queixas.

Os dois suspeitos, de 30 e 37 anos de idade, operador de máquinas e empregado comercial, residentes em Rio Tinto e no Porto respetivamente, serão apresentados às autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.