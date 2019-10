Decapitam empregada e põem cabeça no congelador

Alexandre Panda Hoje às 10:50 Facebook

Mataram a empregada tailandesa do salão de massagens, a quem deviam pelo menos dois mil euros. Cortaram o corpo aos pedaços e guardaram a cabeça no congelador até a colocarem num saco plástico para a deitar num contentor do lixo, na praia de Leça, em Matosinhos.

O casal, ela tailandesa, de 40 anos, e ele paquistanês, de 33, detido em abril e agosto pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, foi agora acusado pelo Ministério Público de homicídio e profanação de cadáver. Arriscam 25 anos de prisão.

De acordo com a acusação, a vítima, Natchaya Jenrob, de 40 anos, trabalhava para Sangam Sawaiprkhon no salão de massagens Sangam, no centro de Matosinhos, onde residiam. A funcionária massagista teria emprestado pelo menos dois mil euros à patroa, que não podia ou não queria pagar. Terá então decidido matá-la, com a cumplicidade do companheiro, para não pagar a dívida.

