Defesa apresenta carta militar de 1952 para defender moradias no Gerês

A defesa de um dos arguidos do processo das construções ilegais na Caniçada, Gerês, surpreendeu o tribunal, na sexta-feira, com a apresentação de uma carta militar a atestar preexistências que permitiriam novas casas.

Mas o Ministério Público considerou que a legalização das seis vivendas, nas imediações do rio Cávado, da zona protegida da Albufeira da Caniçada, só terá sido possível com atestados falsos, segundo os quais teria havido casas e ainda há ruínas no lugar onde foram construídas as novas moradias.

As recentes moradias serão consideradas "ilegais" se não se provarem que existiam construções antigas a conferir direitos adquiridos aos proprietários. E o advogado Jorge Costa, defensor de Martine Pereira, apresentou a Carta Militar de Vieira do Minho, de 1952, com trabalho de campo realizado em 1949. A juíza-presidente juntou ao processo a carta militar, de há 70 anos.