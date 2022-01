Defesa diz que Rendeiro nunca pensou em fugir

Roberto Bessa Moreira Hoje às 23:16 Facebook

Recurso contra a prisão preventiva do ex-banqueiro acusa juiz de ter cedido à pressão mediática e de ter sobrevalorizado documentos inadmissíveis.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), João Rendeiro, nunca teve intenção de fugir da África do Sul, não estava na posse de passaportes falsos e não tinha acesso a milhões de euros provenientes de atos criminosos. Contudo, o juiz do Tribunal de Verulam, Rajesh Parshotam, influenciado pela pressão mediática, preferiu sobrevalorizar mandados de detenção não autenticados e a versão do Ministério Público para recusar libertar o ex-banqueiro sob fiança.

Esta é a tese defendida por June Marks, advogada de João Rendeiro, no recurso sobre a decisão que, a meio do mês passado, manteve o fundador do BPP numa das mais perigosas prisões da África do Sul. Nesse documento, a que o JN teve acesso, a causídica começa por sustentar que os mandados de detenção internacionais que justificaram a prisão do português na África do Sul não estavam autenticados, nem tão pouco traduzidos para inglês. Não deviam, portanto, terem sido admitidos pelo tribunal.