Defesa quer ADN de inspetores da PJ no caso das namoradas homicidas

Dois perfis de ADN não identificados foram detetados em beatas que estavam no carro do jovem de 21 anos morto e desmembrado, no Algarve, em março do ano passado. A defesa de Maria Malveiro, umas das duas arguidas, quer esclarecer se há um terceiro suspeito ou se houve contaminação de provas.

Num requerimento entregue ao Tribunal de Portimão esta segunda-feira, a advogada Tânia Reis pede que sejam recolhidas amostras a todos os inspetores da Polícia Judiciária (PJ) que tiveram intervenção direta no caso. Só depois do resultado desta diligência é que se pode "com serenidade e certeza pericial aceitar que (...) não existe terceiro envolvido na morte", refere o documento, a que o JN teve acesso.

O carro de onde as beatas foram recolhidas era da vítima, Diogo Gonçalves. Segundo a acusação, serviu para transportar o corpo para a garagem onde foi desmembrado e depois até a uma falésia, em Sagres, de onde foi atirado ao mar.

João de Sousa, consultor forense que integra a equipa de defesa de Maria Malveiro, disse, ao JN, que na viatura estavam 47 beatas, mas só oito foram recolhidas pela PJ. Não estão identificados, mas sabe-se que um é do sexo masculino e outro do sexo feminino. O primeiro assume maior relevância para a defesa, já que "há uma testemunha ocular que viu um homem ao pé do carro da vítima", acrescentou.

De acordo com os relatórios a que o JN teve acesso, este perfil masculino não corresponde ao que foi encontrado numa de duas navalhas apreendidas pela PJ e que levou ao adiamento do julgamento no passado dia 24 de março. Este perfil masculino também não está identificado, mas sabe-se que não pertence à vítima.

O tribunal aceitou o requerimento e deu um prazo de cinco dias para que as partes se pronunciem. A próxima sessão do julgamento está marcada para 13 de abril, mas a entrega deste novo requerimento pode originar um reagendamento.

Maria Malveiro, segurança, de 20 anos, e Mariana Fonseca, 24 anos, estão acusadas de homicídio qualificado, profanação de cadáver, dois crimes de acesso ilegítimo, um crime de burla informática e furto simples. Maria responde ainda por um crime de furto de uso de veículo e um crime de detenção de arma proibida e Mariana por peculato.

Segundo a acusação, mataram Diogo Gonçalves com o objetivo de ficarem com os 70 mil euros de uma indemnização que o jovem recebeu pelo atropelamento mortal da mãe. As arguidas terão desmembrado o corpo e atirado os restos mortais para o mar, em Sagres, e numa cascata, em Tavira.

As então namoradas, que confessaram os crimes, ficaram juntas na cela na cadeia de Tires. Quando a relação terminou passaram a apresentar versões contraditórias em julgamento, acusando-se mutuamente. Nenhuma referiu a participação de uma terceira pessoa.