Defesa quer nova reconstituição no caso do homicídio de Luís Giovani 

As obras de requalificação da Avenida Sá Carneiro, em Bragança, que incluem a travessa dos Negrilhos, foram esta quarta-feira mandadas suspender pelo coletivo de juízes que está a julgar sete homens acusados em co-autoria por um crime de homicídio consumado, com dolo eventual, suspeitos de envolvimento nos acontecimentos que levaram à morte de Luís Giovani Rodrigues, aluno cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança.

Um requerimento entregue pela defesa de um arguidos na segunda sessão do julgamento, que está a decorrer esta quarta-feira, no Tribunal de Bragança, refere que no decurso da obra foi retirado o corrimão central da escadaria que constituiu a referida travessa e foi removido parte dos degraus das escadas.

"Por isso, apresentamos o requerimento, porque consta dos elementos já existentes no processo que a vítima, Luís Giovani, terá caído, precisamente, nessas escadas. Por esse facto solicitamos como meio de prova a reconstituição do facto e só é possível fazer essa reconstituição com os elementos tão fiéis quanto possível dos elementos que existia à data dos factos. O corrimão ainda está nos estaleiros da empresa, parece-nos pertinente que pudesse ser conservado esse corrimão em pelo menos preservados o limite onde os ofendidos indicaram que Giovani terá caído [o equivalente a cerca de 40 degraus]", explicou.

O coletivo de juízes deferiu o requerimento e vai mandar suspender as obras no local, mas para já não decidiu sobre uma nova reconstituição da noite da agressão ao jovem cabo-verdiano, com 21 anos. Foi realizada uma primeira reconstituição, nas noites de 25, 26 e 27 de maio, mas Ricardo Vara Cavaleiro considera que "foi só parcial" e ficou circunscrita "à fase inicial" da contenda ente os vários jovens. "Não foi reconstituído estes elementos que já existiam nos autos, porque os ofendidos já tinham prestado declarações em janeiro", acrescentou o advogado.

Os sete arguidos, entre os 24 e os 36 anos, estão ainda acusados de três crimes de ofensas à integridade física, cujas vítimas são os três amigos que acompanhavam Giovani naquela noite de 21 de dezembro. O jovem deu entrada no hospital com um traumatismo crânio-encefálico e esteve dez dias em coma. A sua morte foi declarada ano dia 31 de dezembro num hospital do Porto.

Os arguidos negam responsabilidades na morte do aluno e argumentando que esta resultou de uma queda nas escadas da Travessa dos Negrilhos.