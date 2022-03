Defesa questiona apreensão de livros a alegado membro dos Hammerskins

Julgamento de 27 suspeitos de pertencerem ao violento grupo de extrema-direita prossegue em Lisboa. Estão acusados, entre outros crimes, de discriminação racial, religiosa ou sexual e tentativa de homicídio.

A defesa de um alegado membro dos Hammerskins quis saber esta terça-feira, em tribunal, o critério para terem sido apreendidos em casa do seu cliente vários livros, descritos pelo Ministério Público como "literatura alusiva à causa nacionalista".

Alexandre Silva, de 26 anos, é um dos 27 suspeitos de pertencerem àquele violento grupo de extrema-direita que estão a ser julgados, há cerca de três semanas, no Tribunal Central Criminal de Lisboa. O arguido responde, ao todo, por oito crimes, incluindo um de tentativa de homicídio e três de discriminação racial, religiosa ou sexual.

A apreensão aconteceu a 8 de novembro de 2016 e, na habitação do agora estudante universitário, em Lisboa, foram ainda encontrados um "bastão em madeira" e "material diverso de propaganda à causa nacionalista".

"Considerando que os Hammerskins têm ideologia nazi...", esclareceu, esta terça-feira, o inspetor da Polícia Judiciária (PJ) que liderou a diligência. O advogado de defesa retorquiu que, embora tratem o tema, nem todos são "pró nazi".

No primeiro dia do julgamento, a 23 de fevereiro de 2022, Alexandre Silva confessou ter participado no espancamento em grupo de um jovem negro, a 13 de novembro de 2013, em Lisboa, mas negou que o tenha feito por racismo. Admitiu, ainda assim, que, no ano seguinte, chegou a ser candidato ao grupo neonazi, para "estar" com as pessoas com quem se dava. O ingresso na organização nunca se concretizou.

No total, os Hammerskins terão, entre 2013 e 2017, atacado com violência 18 pessoas, na Grande Lisboa, movidos pelo ódio a negros, homossexuais, muçulmanos, antifascistas e comunistas. Nem todos os acusados terão participado nas agressões, respondendo alguns deles, exclusivamente, por discriminação racial, religiosa ou sexual.

Os 27 suspeitos são homens, têm entre 26 e 52 anos e profissões tão diversas como consultor imobiliário, empresário, guarda prisional, operador de máquina, vigilante e auxiliar de educação num estabelecimento infantil. Estão todos em liberdade e a maioria foi autorizada pelos juízes a não comparecer, por motivos profissionais, em tribunal.

O julgamento prossegue esta semana, no Campus de Justiça de Lisboa.