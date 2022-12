Degolou mulher no banho depois de lhe espiar telemóvel

Ciúmes doentios e suspeitas de traição na origem de homicídio no Seixal. Filho tentou salvar a mãe e também foi esfaqueado.

Jorge, 55 anos, degolou a mulher, Paula, 50 anos, em casa, no Seixal, num ataque de fúria e ciúmes depois de espiar o telemóvel da vítima e se sentir atraiçoado. O filho do casal, de 22 anos, ainda tentou salvar a mãe e foi esfaqueado numa mão. O agressor tentou suicidar-se com a mesma arma, golpeando-se no pescoço, mas sobreviveu após ser operado. Foi detido pela PSP ainda em casa. Aos agentes exclamou: "Ela não colaborou".

O crime aconteceu ontem de manhã, no 94 da pacata Avenida Pinhal Vidal, em Corroios, Seixal, composta por moradias unifamiliares. De acordo com a vizinhança, este era o segundo casamento de Jorge, trabalhador no Porto de Lisboa, a viver há 25 anos com Paula nesta casa, que tinha sido do seu pai. Jorge é tido como um homem de poucas palavras, introvertido, que ferve em pouca água. Discutia com jovens que conviviam junto da sua casa. Pelo contrário, Paula, natural de Vinhais e lojista em Lisboa, era tida como extrovertida e alegre.