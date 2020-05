Deitou ao lixo cães recém-nascidos em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 10:25 Facebook

A GNR de Ovar resgatou, na terça-feira, três cães recém-nascidos e identificou uma mulher por maus-tratos a animais. A suspeita estava a colocar dois animais dentro de um contentor do lixo.

A ação foi desencadeada na sequência de uma denúncia segundo a qual uma pessoa estaria a colocar um saco, com cães pequenos ainda vivos, no contentor do lixo.

Após a chegada da GNR ao local e a realização de algumas diligências, a patrulha identificou a responsável, tendo esta entregue aos militares um terceiro cachorro, da mesma ninhada, com que tinha ficado.

A suspeita foi constituída arguida e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Ovar.