Deixava primo deficiente em cadeira de rodas à chuva

Um homem de 63 anos, que ficou preso a uma cadeira de rodas e com graves dificuldades de fala na sequência de uma meningite que o atacou há vários anos, era obrigado a dormir numa cama sem roupa, a comer de uma pequena panela com pouca comida e deixado largas horas do dia à chuva e ao frio, com fraldas por mudar.

Os maus-tratos e a falta de cuidados de higiene eram da responsabilidade do primo e tutor, de 70 anos, com quem a vítima vivia, em Airães, concelho de Felgueiras.

O caso foi denunciado, há cerca de dois anos, pela Junta de Freguesia de Airães e por uma associação caritativa local, mas só no início desta semana o agressor foi detido pela GNR. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), "o arguido foi indiciado pelo crime de violência doméstica", depois de ter sido interrogado pelo juiz e libertado. Já a vítima foi internada no Hospital Padre Américo, em Penafiel, e será objeto de "diligências tendentes à sua proteção", segundo a PGR confirmou ao JN.

Na rua onde os dois primos residem há mais de uma década, os vizinhos são parcos em palavras, mas confirmam ter conhecimento dos maus-tratos a que o deficiente era sujeito pelo tutor. Quase todos os que foram contactados pelo JN viram várias vezes o homem no exterior da habitação, sentado na cadeira de rodas, com pouca roupa, ao frio ou à chuva e a berrar, em queixume, até altas horas da noite.

