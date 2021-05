Deixou filho de 10 anos conduzir máquina industrial num estaleiro em Loures

RP Hoje às 11:23 Facebook

A Polícia deteve, em Loures, um homem, de 35 anos, que deixou o filho, de 10 anos, conduzir uma máquina industrial. Está indiciado pelo crime de Exposição ou Abandono.

A detenção, divulgada este sábado, ocorreu no passado dia 1 quando o homem lavava o seu carro numa estação de lavagem e deixou o filho num estaleiro, com o portão de acesso aberto para a via pública, situado a várias dezenas de metros, sem contacto visual com o local, e a conduzir uma máquina industrial.

Questionado pela PSP, o homem admitiu saber que o filho estava a conduzir a máquina, colocando em perigo a vida e integridade física do menor, "uma vez que expôs a criança a uma situação de perigo, da qual esta não se poderia defender", refere a PSP.

O detido foi sujeito a termo de identidade e residência e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Torres Vedras.