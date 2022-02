PJ faz buscas no Sporting de Braga

A Polícia Judiciária de Braga está a fazer buscas nas instalações administrativas do Sporting Clube de Braga, no âmbito de um inquérito sobre um alegado "saco azul" na contabilidade do clube,

Fonte ligada ao processo disse ao JN que a Polícia está na contabilidade do Sporting de Braga para tentar confirmar a existência de transações sem fatura ou com faturas falsas.

Ao que apurou o JN, e conforme noticiámos em setembro de 2018, a investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Braga teve origem numa denúncia anónima enviada à Procuradoria Geral da República, com documentos anexos onde constam 19 itens, com seis rubricas: faturas (13) de "serviços nunca prestados" (falsas); movimentos ou transferências de jogadores; pagamento para compensar silêncio do guarda-redes Cássio Oxemenine; serviços pagos a bruxo; falsificação de documentos para eleições; e viagens e outras formas de compensação de pessoas externas ao clube (políticos e outros)".

Na ocasião, o presidente do clube e da SAD, António Salvador considerou as alegações como "falsas".

O JN tentou contactar o clube, mas sem sucesso.