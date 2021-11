Denúncia de abusos contra padre na mira de Igreja e Ministério Público

Marisa Rodrigues Hoje às 20:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Caso com 30 anos foi revelado agora por antigo interno de instituição de acolhimento de menores no Algarve.

O Ministério Público (MP) e a Diocese do Algarve estão a investigar uma suspeita de abusos sexuais de menores por parte de um sacerdote numa instituição de acolhimento de menores, em Faro, há mais de 30 anos.

O caso foi denunciado por uma das alegadas vítimas, Telmo Silva, numa entrevista ao programa "Goucha" da TVI, emitida a 6 de outubro. Explicou que as situações ocorreram na instituição onde foi internado, aos nove anos, após ter sido abandonado pela mãe. "Eram pelos mais velhos, por monitores que lá trabalhavam com crianças. Até vou dizer o nome de uma pessoa", contou, sendo advertido pelo apresentador, Manuel Luís Goucha, de que poderia ter problemas. "Posso só dizer que é padre e que o senhor é de Boliqueime. Era capelão do Exército", concluiu, acrescentando que houve mais vítimas.