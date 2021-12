Depara-se com assaltante em casa de faca em punho e enfrenta-o

Rogério Matos Hoje às 16:43 Facebook

Um homem de 27 anos foi detido pela GNR após um assalto a uma residência na Charneca da Caparica, em Almada, durante esta terça-feira.

O suspeito entrou na casa, num rés-do-chão de um prédio, por uma janela aberta. Enquanto vasculhava a casa, foi surpreendido pelos moradores, um casal, que entrou em casa nesse momento.

O suspeito ameaçou o morador de 44 anos com uma faca e os dois envolveram-se em conflitos. Após alguns empurrões, sem que a faca atingisse ninguém, o suspeito conseguiu fugir.

A GNR recebeu o alerta e conseguiu intercetar o suspeito em fuga a pé perto do local do crime. O homem de 27 anos, com antecedentes criminais por crimes de roubo e furto, foi detido e será esta quarta-feira presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.