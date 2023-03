Deputado Pinto Moreira interrogado por suspeitas de corrupção

Alexandre Panda Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O deputado e ex-presidente da Câmara de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, suspeito de receber luvas para facilitar operações urbanísticas do Grupo Pessegueiro, é interrogado na sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde deve ser constituído arguido por crimes de corrupção.

Adquirindo essa qualidade no processo, o que só foi possível após o levantamento da imunidade parlamentar, Pinto Moreira deve assim suspender o seu mandato de deputado a partir desta sexta-feira.

Poucos dias depois das buscas à sua residência, a 10 de janeiro, o parlamentar eleito pelo PSD tinha afirmado que iria suspender o mandato depois de ser constituído arguido, apesar de garantir a sua inocência.

PUB

No âmbito da "Operação Vórtex", o presidente da câmara que lhe sucedeu nas últimas autárquicas, Miguel Reis, foi entretanto colocado em prisão preventiva, onde permanece. Os inspetores também detiveram o construtor Francisco Pessegueiro, que ficou igualmente preso, mas que acabou por ser colocado em prisão domiciliária, na semana passada. Este empresário é suspeito de ter pago luvas de dezenas de milhares de euros tanto a Joaquim Pinto Moreira como a Miguel Reis, para obter benesses do departamento urbanístico da câmara em projetos de construção milionários.

O ainda deputado do PSD também é suspeito de ter pressionado, em 2021, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e, em maio de 2022, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para que estas entidades nacionais emitissem pareceres favoráveis a empreendimentos de Pessegueiro Investments, em Espinho.