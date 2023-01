Deputado suspeito de pressionar Ambiente e Proteção Civil a favor de construtores

Joaquim Pinto Moreira já era vice da bancada do PSD no Parlamento quando prometeu a Pessegueiro insistir com ANEPC para projeto de lar em Espinho.

Joaquim Pinto Moreira, o ex-presidente da Câmara de Espinho e ainda vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, é suspeito de ter pressionado a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para que estas entidades nacionais emitissem pareceres favoráveis a empreendimentos da Pessegueiro Investments, no concelho de Espinho.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a investigação da Operação Vórtex da Polícia Judiciária (PJ) e Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto reuniu prova de tráfico de influência envolvendo o projeto de construção de um lar sénior de luxo e o empreendimento "Sky Bay", que acabou por abortar.