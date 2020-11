Resgatado corpo de homem que estava a pescar no rio Tua, PJ investiga

Fernando Pires Ontem às 22:29, atualizado hoje às 01:06 Facebook

O homem de 32 anos que desapareceu enquanto pescava no rio Tua, este domingo, numa aldeia de Mirandela, foi encontrado sem vida. Ainda são desconhecidos os contornos da morte, estando vários cenários em cima da mesa. A PJ está a investigar.

Passavam quinze minutos da meia-noite, quando uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Mirandela resgatou o corpo do homem das águas do rio Tua, na aldeia de Valverde da Gestosa, no concelho de Mirandela, próximo do local onde esteve à pesca, durante a tarde de domingo.

Não são ainda conhecidas as circunstâncias em que ocorreu a morte. Sabe-se apenas que no local onde se encontrava a pescar, conhecido como a zona da "fraga velha", a mais de dois quilómetros da aldeia, havia "vestígios de sangue espalhado no chão, uma cana de pesca e uma mochila, pertencente ao homem", segundo fonte da GNR.

A tese de homicídio está em aberto, pelo que a Polícia Judiciária já está a proceder à investigação.

Cerca das 19.20 horas, foi dado o alerta para o desaparecimento do homem. Para o local foram acionados 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, com o apoio de seis viaturas e ainda seis militares da GNR. Ainda chegaram a efetuar buscas nas margens do rio, durante cerca de duas horas, até perto das 22.30 horas, mas a chuva que se fazia sentir e a fraca visibilidade acabaram por ditar a suspensão das buscas.

Entretanto, uma equipa da GNR de Mirandela permaneceu no local para preservar os elementos de prova e, poucos minutos depois da suspensão das buscas, acabou por visualizar na água o que parecia ser uma peça de roupa. A equipa de mergulhadores dos bombeiros procedeu então ao resgate do corpo do agricultor de 32 anos, residente em Valverde da Gestosa.

O cadáver foi transportado para a morgue do hospital de Mirandela, onde será sujeito a autópsia, cujo resultado será fundamental para a investigação da PJ.