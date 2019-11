Descobriu vídeos sexuais da filha de 5 anos no telemóvel do companheiro

Alexandre Panda Ontem às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Faro por ter molestado sexualmente uma enteada, de cinco anos, e ter filmado os abusos, em Loulé. O indivíduo já está em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foi a mãe da criança que detetou os vídeos e imagens de cariz sexual no telemóvel do companheiro e, apercebendo-se de que se tratava da própria filha, apresentou logo queixa.

Mãe da criança detetou vídeos e imagens no telemóvel do companheiro

As imagens mostravam carícias e outros atos sexuais, pelo que o caso foi encaminhado para a PJ de Faro. "Na sequência da investigação desencadeada, foi possível apurar que a vítima terá sido submetida à prática de atos sexuais de relevo, sendo suspeito o padrasto da criança, indivíduo com o qual o menor coabitava desde o nascimento. O arguido viria ainda a registar por meio de imagem um dos momentos da prática do crime, encontrando-se a decorrer várias perícias com vista ao apuramento da verdadeira extensão da atividade criminosa", adianta a PJ em comunicado.

Existem suspeitas de que o homem possa ter partilhado as imagens com outros indivíduos através de redes sociais na Internet, pelo que os inspetores da PJ ainda vão realizar perícias informáticas.