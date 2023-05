Desde Rolls-Royce até Smart, centro no Porto passava tudo sem inspeção

Reis Pinto Hoje às 10:15 Facebook

Centro no Porto aprovou centenas de carros sem vistoria a elementos vitais para a segurança. Inspetores foram condenados com pena suspensa.

Centenas de viaturas foram aprovadas no Centro de Inspeção Técnica de Veículos (CITV) da Zuir, na Rua Direita de Pereiró, no Porto, sem percorrerem todas as etapas da inspeção periódica obrigatória (IPO), em especial a que avalia os principais órgãos de segurança do carro. Casos há em que a viatura nem chegou a entrar no centro. Entre os carros aprovados à margem da lei, estão um Rolls-Royce, um Lotus e dois Porsche 911 Carrera.