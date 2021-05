Desferiu dez marteladas num colega mas diz que não o quis matar

Salomão Rodrigues Hoje às 12:37 Facebook

Um homem de 41 anos começou a ser julgado pelo tribunal da Feira, na manhã desta segunda-feira, por tentativa de homicídio de um colega de trabalho. Desferiu-lhe várias marteladas, inclusive na cabeça, mas garante que a intenção não foi matar.

O arguido, trabalhador da construção civil, residente em Castelo de Paiva, está acusado do crime de homicídio qualificado, na forma tentada e um crime de ofensa à integridade física qualificada. Agressões ocorrem sobre um colega de trabalho, namorado da sua ex-companheira, com quem teve três filhos.

É acusado de ter agredido o colega em julho de 2020 com uma garrafa no rosto e, um mês mais tarde, já depois de a vítima ter apresentado queixa na GNR, voltou a agredir o mesmo, agora com um martelo.

De acordo com a acusação, perseguiu o homem até São Martinho de Sardoura, onde estacionou a carrinha e foi ter com a vítima, que se encontrava dentro de uma outra viatura, atingindo-a com pelo menos 10 marteladas, algumas das quais na cabeça.

O arguido justificou, em tribunal, que as agressões estiveram relacionadas com o facto do seu colega de trabalho ter ameaçado entregar o seu filho a uma instituição e de o mesmo estar a ter desentendimentos com a sua ex-companheira, relatados pelo filho.

Sobre a primeira agressão, negou ter atingido a vítima com uma garrafa no rosto. "Dei-lhe umas lapadas", precisou.

Já sobre as agressões com o martelo, que ocorreram em plena via pública, em São Martinho de Sardoura, explicou que a vítima se debruçou para apanhar alguma coisa e que receou ser agredido. "A minha intenção nunca foi tentar matar. Pensei que ele pudesse pegar em alguma coisa", disse.

"Agi mal. Já pensei nisso várias vezes", adiantou perante o coletivo de juízes.

Já a vítima reafirmou em tribunal que a primeira agressão foi efetuada com uma garrafa que partiu no seu rosto e que nunca teve a intenção de colocar o filho do agressor numa instituição.

Sobre a agressão com o martelo, de que foi vítima, contou que já tinha sido ameaçado, momentos antes, pelo arguido.

A agressão concretizou-se minutos depois. "Deu-me na testa com o martelo, na cabeça e no ombro. Disse-me que me matava".

"Era uma joia de pessoa não sei o que se passou com ele", referiu.