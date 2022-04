Desmantelada estufa industrial com quase mil plantas de canábis

JN Hoje às 10:55 Facebook

A GNR das Caldas de Rainha deteve dois homens e apreendeu mais de 900 plantas de canábis no valor de 200 mil euros numa estufa industrial em Alcobaça.

Segundo um comunicado da GNR, operação decorreu após uma investigação por cultivo de estupefacientes de cerca de oito meses.

Na terça-feira foi realizada uma busca domiciliária que culminou com a apreensão de 908 plantas de canábis em vasos, cerca de 50 quilos de canábis (20 mil doses) e diverso material de uma estufa de cultivo (ventiladores, aquecedores, ventoinhas, vasos, entre outros).

O estupefaciente apreendido tem um valor estimado acima de 200 000 euros, avançam os militares.

Os dois detidos, de 45 anos, vão ser apresentados a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, do Destacamento de Intervenção de Leiria e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção.