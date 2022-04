Desmantelada rede de tráfico que usou jato onde seguia João Loureiro

Reis Pinto Hoje às 12:02 Facebook

A Polícia Judiciária e a Polícia Federal brasileira estão a realizar, esta terça-feira, diversas buscas no Brasil e em Portugal para desmantelar uma rede internacional de tráfico de cocaína, que usava jatos privados para transportar a droga. Em causa estará o avião carregado com 595 quilos de cocaína onde, em fevereiro de 2021, seguia o antigo presidente do Boavista, João Loureiro.

Em comunicado, a Polícia Federal (PF) brasileira revela que durante a "Operação Descobrimento", cujo objetivo é "desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína, "estão a ser cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco".

Em Portugal, referem as autoridades brasileiras, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão no Porto e em Braga.

"As investigações tiveram início em fevereiro de 2021, quando um jato executivo Dassault Falcon 900, pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo, pousou no aeroporto internacional de Salvador/BA para abastecimento. Após ser inspecionado, foram encontrados cerca de 595 kg de cocaína escondidos na fuselagem da aeronave", revelou a Polícia Federal.

A partir da apreensão a PF conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa atuante nos dois países, "composta por fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares (responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para acondicionar o entorpecente), transportadores (responsáveis pelo voo) e doleiros (responsáveis pela movimentação financeira do grupo)".

A Justiça brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados.

A PF contou com a colaboração da DEA (Drug Enforcement Administration - Agência norte-americana de combate ao tráfico de droga), da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária portuguesa e do Ministério Público Federal.