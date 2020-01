Desmantelada rede que vendia esteroides em ginásios de Vila Real

Hoje às 16:22 Facebook

A PSP de Vila Real deteve quatro suspeitos de tráfico de droga e de integrar uma rede que operava na cidade e alegadamente vendia esteroides anabolizantes a utilizadores de ginásios, anunciou esta terça-feira aquela força policial.

A investigação, de acordo com a Polícia, decorria há mais de um ano e culminou com a detenção de quatro homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos, suspeitos da prática do crime de tráfico de produtos estupefacientes.

A PSP disse, em comunicado, que "esta rede de tráfico de droga operava na cidade de Vila Real e dedicava-se a fazer a venda de estupefaciente, com primazia para a cocaína, bem como a transação de esteroides anabolizantes a utilizadores de ginásios".

Os agentes realizaram várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, na segunda-feira, no âmbito das quais foram apreendidas cinco embalagens de esteroides anabolizantes, cerca de 100 doses individuais de produto estupefaciente suspeito de ser haxixe, 35 doses individuais de cocaína e 5.195 euros.

Foram ainda apreendidas 54 munições de vários calibres, uma arma de calibre 6,35 milímetros, uma pistola de ar comprimido e dois bastões extensíveis.

As detenções foram efetuadas por polícias da Esquadra de Investigação Criminal e os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal da Comarca de Vila Real, para aplicação de eventuais medidas de coação.